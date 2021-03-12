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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطاع حماية النيل يزيل 57869 تعديا على مجرى النهر

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:13 ص
قطاع حماية النيل
قطاع حماية النيل مجرى النهر
وائل القمحاوى
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يستمر قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة، وقوات الأمن، والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 45  تعديا فى محافظات " البحيرة - الدقهلية - دمياط - بني سويف - أسيوط -  قنا - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 57869 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

و أوضحت أن حملات إزالة التعديات تستهدف توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات، ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، وبما لا يؤثر على جودة المياه.

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