بولندا: إصابات السلالة البريطانية المتحورة من كورونا تشكل 40%

صرح وزير الصحة البولندي، آدم نيدزييلسكي، بأن أعداد الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تشكل 40% تقريبا من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.وقال نيدزييلسكي، حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الجمعة: "إن العامل الأساسي في تطور الجائحة هو انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس".وأضاف وزير الصحة البولندي أن الأبحاث أظهرت أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس شكلت 5% من حالات الإصابة بالفيروس في بولندا في بداية شهر يناير المنصرم، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% مع نهاية ذات الشهر، ثم واصلت الارتفاع إلى 25% مع نهاية شهر فبراير المنصرم.يذكر أن نيدزييلسكي كان قد أعلن، أمس الخميس، عن حالة الإغلاق الجزئية في محافظتين إضافيتين بدءا من 15 مارس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.