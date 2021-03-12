بولندا: إصابات السلالة البريطانية المتحورة من كورونا تشكل 40%
الجمعة 12/مارس/2021 - 10:38 ص
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صرح وزير الصحة البولندي، آدم نيدزييلسكي، بأن أعداد الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تشكل 40% تقريبا من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.
وقال نيدزييلسكي، حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الجمعة: "إن العامل الأساسي في تطور الجائحة هو انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس".
وأضاف وزير الصحة البولندي أن الأبحاث أظهرت أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس شكلت 5% من حالات الإصابة بالفيروس في بولندا في بداية شهر يناير المنصرم، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% مع نهاية ذات الشهر، ثم واصلت الارتفاع إلى 25% مع نهاية شهر فبراير المنصرم.
يذكر أن نيدزييلسكي كان قد أعلن، أمس الخميس، عن حالة الإغلاق الجزئية في محافظتين إضافيتين بدءا من 15 مارس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.
وقال نيدزييلسكي، حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الجمعة: "إن العامل الأساسي في تطور الجائحة هو انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس".
وأضاف وزير الصحة البولندي أن الأبحاث أظهرت أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس شكلت 5% من حالات الإصابة بالفيروس في بولندا في بداية شهر يناير المنصرم، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% مع نهاية ذات الشهر، ثم واصلت الارتفاع إلى 25% مع نهاية شهر فبراير المنصرم.
يذكر أن نيدزييلسكي كان قد أعلن، أمس الخميس، عن حالة الإغلاق الجزئية في محافظتين إضافيتين بدءا من 15 مارس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.