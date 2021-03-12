12 ألف إصابة و230 وفاة بكورونا جديدة في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 12 ألفا و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و438 ألفا و468 حالة.وكتب وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة: "أنه في يوم 12 مارس، سجلت أوكرانيا 12 ألفا و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 649 طفلا، و450 عاملا في المجال الطبي".وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 230 حالة، ليصل إلى 27 ألفا و915 شخصا.ووفقًا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 4630 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي المتعافين في أوكرانيا المليون و205 آلاف و876 شخصًا.