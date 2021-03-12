أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم
الجمعة 12/مارس/2021 - 10:09 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ 2.5 جنيه.
البطاطس بـ 4 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 6 جنيهات.
الكوسة بـ 4 جنيهات.
الخيار بـ 5 جنيهات.
الجوافة بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.
البسلة بـ 5 جنيهات.
الليمون بـ 20 جنيها.
اليوسفي بـ 7.5 جنيه.
الموز البلدي بـ 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.
التفاح الإيطالي 25 جنيها.
البرتقال بسرة 8 جنيهات.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ 2.5 جنيه.
البطاطس بـ 4 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 6 جنيهات.
الكوسة بـ 4 جنيهات.
الخيار بـ 5 جنيهات.
الجوافة بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.
البسلة بـ 5 جنيهات.
الليمون بـ 20 جنيها.
اليوسفي بـ 7.5 جنيه.
الموز البلدي بـ 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.
التفاح الإيطالي 25 جنيها.
البرتقال بسرة 8 جنيهات.