انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 23 درجة، وكذلك ستنخفض درجات الحرارة على باقي المحافظات باستثناء محافظات جنوب الصعيد.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، انخفاضًا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.ومن المتوقع انخفاض الرياح المحملة بالرمال والأتربة اليوم، مع ارتفاعها في جنوب سيناء ومحافظات الصعيد، ولكن الأسبوع القادم لن يشهد أي رياح محملة بالرمال والأتربة.