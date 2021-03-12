بالأسماء.. تفاصيل مصرع اثنين وإصابة 23 فى حادث بأبو سلطان بالإسماعيلية

‏لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بينما تم نقل المتوفين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.وكشفت مصادر طبية، عن أسماء المصابين، وحالتهم الصحية، وهم كريم محمد هلال، 15 سنة، جرح قطعي بالرأس، هاجر عبدالرحمن حسين، 10 سنوات، كدمات وسحجات، السيد محمد محمود، 16 سنة، كدمات وسحجات، عبدالله خالد، كدمات وسحجات، نهي حسن إبراهيم، اشتباه في كسر، زينب عبدالرحمن، 9 سنوات، كدمات وسحجات، السيد محمود أحمد، 25 سنة، اشتباه خلع الكتف اليسري، عبدالرحمن عبدالرءوف 21 سنة، كدمات وسحجات وجرح رأسي بالراس، محمد محمود أحمد، 20 سنة، كدمات بالظهر، محمد سليمان محمد، 16 سنة، ارتجاج في المخ، حسين خالد إبراهيم، 11 سنة، كدمات وسحجات، السيد عبدالسلام، كدمات شديدة بالصدر، عبدالرحمن السيد محمد، 21 سنة، كدمات واشتباه في كسر، مؤمن أحمد حسين السيد، 14 سنة، محمد عبدالحميد محمد، 25 سنة، ارتجاج في المخ، السيد محمد محمد، 16 سنة، جرح بالجبهة، إسلام محمد محمد، 9 سنوات، كدمات، أمل محمد عبدالعطية، 14 سنة، اشتباه في كسر بالركبة، حسن شحاتة عثمان، 17 سنة، خالد سامح حسين، 17 سنة، أحمد اشرف، كدمات بالرأس.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف‬ نقل تقل عمال من محافظة الشرقية، أثناء توجههم إلى العمل مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 شخصًا.وأضح الإخطار أنه تم دفع به 15 سيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية وتنوعت أصابتهم بين جروح وكسور وسحجات بالجسم.