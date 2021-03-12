«التنبؤ بالفيضان» يكشف خريطة سقوط الأمطار

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وعدة مناطق مختلفة منها الإسكندرية ورفح، اليوم الجمعة، مع طقس دافئ ورياح معتدلة على أغلب الأنحاء.يأتى ذلك فيما تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار على بعض المحافظات قبيل انتهاء فصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حاليًا، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ.كما تتم متابعة جاهزية كل المحطات الخاصة بمياه الصرف، وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أى ازدحامات فى المجاري المائية.