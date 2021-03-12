وفاة ممرضة في مستشفى صدر بنى سويف بفيروس كورونا

نعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، تهانى بكر على نعمان الممرضة بمستشفى صدر بنى سويف والتى وافتها المنية بعناية مستشفى الواسطى المركزى إثر إصابتها بفيروس كورونا.وفى سياق منفصل أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أنه سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري وتشمل إدارات الفشن،الواسطي اهناسيا،سمسطا فيما تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 مارس وتشمل إدارات بني سويف، ناصر،ببا ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية.فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.