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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة جنوب سيناء» تتابع الإجراءات الاحترازية بـ800 منشأة

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 ص
قوى عاملة جنوب سيناء
قوى عاملة جنوب سيناء
دعاء جابر
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قال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 52 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة، يعملون في نطاق المحافظة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير المديرية، أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وأضاف " علم الدين" أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 208 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية تم تسوية 12 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوي، و18 شكاوي ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 92 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 43 قياس وبحث 4 شكاوي.

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