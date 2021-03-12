القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ1911 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 235 شابًا، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 826 شابأً، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، و5 آلاف جنيه عملية كبرى لعامل آخر، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ1907 عمال بإجمالي مبلغ 953 ألفًا و500 جنيه، فضلًا عن تسجيل 80 عاملًا جديدًا على المنظومة.