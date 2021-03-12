رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ1911 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:57 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 235 شابًا، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 826 شابأً، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، و5 آلاف جنيه عملية كبرى لعامل آخر، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ1907 عمال بإجمالي مبلغ 953 ألفًا و500 جنيه، فضلًا عن تسجيل 80 عاملًا جديدًا على المنظومة.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

47 إصابة جديدة بكورونا داخل صالة للرياضة في هونج كونج

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

آخر موعد للترشح لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

تخريب عقار شارع طوسون التراثي مستمرا.. وغلقه بالجنازير (فيديو)

غدا في أتيليه العرب.. معرضان لمحمد مندور وأمل نصر