إجراء جديد للحد من انتشار فيروس كورونا بأسوان

أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إداة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه في أطار الاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا على مستوى المحافظة، تم تحديد عدد من المناطق التي بها أعلى معدل للإصابة بالفيروس، وسيتم تنفيذ تمركز عيادات متحركة للكشف على المواطنين بها.ولفت إلى أن أجراء الكشف من خلال العيادات يتضمن التالي: قياس نسبة الأكسجين، ومن يتم رصد نسبته قليلة سيتكملوا باقي الإجراءات الطبية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، بالإضافة إلى أن يشمل دور العيادات أيضًا متابعة الحالات الإيجابية المعزولة منزليًا.وأشار إلى أن القرى التي ستتمركز بها العيادات المتحركة 6 قرى على مستوى محافظة أسوان، وهم كالتالي: قرية الأعقاب بمدينة أسوان، وقرية ادندان بمركز نصر النوبة، وقرية العباسية بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى قرية بنبان بمركز دراو، وقرى الفوزه والمريناب بمركز إدفو.ويأتي ذلك في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور أيهاب حنفي وكيل الوزاره، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على صحة الأهالي الموجودة بالقريتين، وعزل الحالات المصابة منهم، ومتابعة حالات العزل المنزلي، بالإضافة تحويل الخطرة منهم لاستكمال البرتوكول العلاجي بمستشفيات العزل.الجدير بالذكر أجريت فرق الطب الوقائى بالإدارات الصحية بمركز إدفو شرق، وغرب، التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتنسيق مع المجتمع المدني، عملية المسح الشامل للأهالي بقريتي الغنيمية والبحيرة التابعين لمركز ومدينة إدفو، للكشف على الأهالي ومعرفة أعداد الأصابات بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد زيادة الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه بهم أيضًا داخلهم.