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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 23 فى انقلاب سيارة نقل فى أبو سلطان بالإسماعيلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:10 ص
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
مصطفى دياب
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‏لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بينما تم نقل المتوفين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

‏وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف‬ نقل تقل عمال من محافظة الشرقية، أثناء توجههم إلى العمل مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 شخصًا.

وأضح الإخطار أنه تم دفع به 15 سيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية وتنوعت إصابتهم بين جروح وكسور وصحة جات بالجسم.

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