حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 12 مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:45 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وفيما يخص برج الحوت قالت:
الحوت
مهنيًا: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها.
عاطفيًا: قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه.
صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية.
الحوت
مهنيًا: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها.
عاطفيًا: قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه.
صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية.