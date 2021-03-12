حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 12 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وفيما يخص برج الجدي قالت:الجديمهنيًا: يوم واعد مهنيًا وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالًا كبارًا.عاطفيًا: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجابًا على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية.صحيًا: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك.