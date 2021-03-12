البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في المملكة

أعربت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في مملكة البحرين عن "بالغ استنكارها ورفضها للقرار الأخير من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في البلاد،" وطالبت بإعادة النظر في تقاريره بشأن المملكة.وأكدت اللجنة في بيان أن "التصرفات المتكررة والقرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق مملكة البحرين تُعد تعدياّ سافراّ ومرفوضاّ، وبعيدًا عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعة في مملكةالبحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص"، بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).وشددت اللجنة على أن النهج الذي يعتمد عليه البرلمان الأوروبي في إصدار قراراته ومواقفه "العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين"، يرتكز في مجمله على "مصادر منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد، والذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري والإنساني ودعم الحريات الدينية للجميع وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون والمؤسسات".