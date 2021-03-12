تزامنًا مع الذروة الصباحية.. سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية في حركة المرور، بمعدلات سير تصل إلى 40% تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني لرجال المرور لتنظيم حركة السير، وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة.واختفت التكدسات المرورية من أعلى الطريق الدائري، وظهر انسياب في حركة المرور، وشهد محور 26 يوليو ومنطقتي المهندسين والدقي وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.