حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 12 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وفيما يخص برج القوس قالت:القوسمهنيًا: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.صحيًا: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.