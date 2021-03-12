الزراعة تنظم ورشة عمل فى الفيوم حول الحصول على لبن صحى وآمن

نظم معهد بحوث الصحة الحيوان بوزارة الزراعة، ورشة عمل حقلية بقرية أبوجنشو مركز أبشواى بالفيوم بعنوان «الحصول علي لبن صحي وآمن وطرق تداوله الصحيحة»، بحضور عدد من السيدات القائمات بعملية الحلب بالقرية.وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية الخميس، إن ورشة العمل تستهدف توعية المرأة الريفية بالتداول الآمن للألبان، والطريقة الصحيحة لحماية الماشية من مخاطر الأمراض التي تهدد جودة وسلامة الألبان.