محتويات حقيبة الولادة

تحتاج كل امرأة تستعد للولادة أن تدرك محتويات الحقيبة التي ستأخذها معها المستشفى، ولابد من تحضيرها مبكرًا حتى تكون مستعدة لهذا اليوم.قالت نوران النقلي، مامي بلوجر، إنه يجب على كل امرأة تستعد للولادة إعداد حقيبة صغيرة لها وأخرى للمولود، ولا مانع من إعداد بعض الأشياء لمرافقك سواء كانت والدتك أو زوجك.وأضافت لـ"الدستور" بالنسبة لحقيبة الأم يوضع فيها فستان نوم للولادة، وهذا يتم ارتدائه بعد خلع ملابس العملية الجراحية إن كانت الولادة قيصرية، وفستانان أو أكثر للنوم بفتحة من الصدر من أجل الرضاعة.وأوضحت: يجب وضع 4 أطقم من الملابس الداخلية، بالإضافة للفوط الصحية الخاصة بالولادة، وكريم للتشققات للترطيب طوال الوقت، شامبو غسول وجه، معجون أسنان، وفرشاة ومزيل لرائحة العرق.وتابعت: أما بالنسبة لحقيبة الرضيع تشمل 3 أطقم داخلية، 2 سلوبيت كامل لحمايته من التيارات، بطانية، حفاظات كثيرة، صابون، شامبو، لو اسفنجية، كريمات ملطفة لمكان الحفاضة، 2 مريلة للصدر، جوارب، قبعة.