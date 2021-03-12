حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 12 مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:35 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لبرج الأسد كالتالي:
- مهنيًا: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات، إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية.
- عاطفيًا: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش، فتجدان معًا حلًا لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.
- صحيًا: أنت قوي الإرادة وتشعّ صلابة، لكن في الشأن الصحي هاتان الصفتان شبه مفقودتين.
- مهنيًا: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات، إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية.
- عاطفيًا: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش، فتجدان معًا حلًا لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.
- صحيًا: أنت قوي الإرادة وتشعّ صلابة، لكن في الشأن الصحي هاتان الصفتان شبه مفقودتين.