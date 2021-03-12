رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:31 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لبرج الجوزاء كالتالي:


- مهنيًا: ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها.

-عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك به.

- صحيًا: ابتعد عن الضغوط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وحاول الترفيه عن نفسك باستمرار.

موضوعات متعلقة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حريق مبنى سكني على ساحل البحر الأسود بروسيا

«كورونا» يضرب الصحة العقلية لثلث الشعب الأمريكي

«سي دي سي»: واحد من كل 10 أمريكيين تلقى تطعيم كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب