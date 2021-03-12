حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 12 مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:31 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لبرج الجوزاء كالتالي:
- مهنيًا: ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها.
-عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك به.
- صحيًا: ابتعد عن الضغوط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وحاول الترفيه عن نفسك باستمرار.
- مهنيًا: ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها.
-عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك به.
- صحيًا: ابتعد عن الضغوط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وحاول الترفيه عن نفسك باستمرار.