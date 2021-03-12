حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 12 مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:27 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لبرج الثور كالتالي:
- مهنيًا: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزًا أو مسلكًا جديدًا تختاره في حياتك.
- عاطفيًا: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك، فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.
- صحيًا: اتباع نظام غذائي صحي، يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.
- مهنيًا: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزًا أو مسلكًا جديدًا تختاره في حياتك.
- عاطفيًا: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك، فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.
- صحيًا: اتباع نظام غذائي صحي، يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.