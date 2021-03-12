حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 12 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لبرج الثور كالتالي:- مهنيًا: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزًا أو مسلكًا جديدًا تختاره في حياتك.- عاطفيًا: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك، فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.- صحيًا: اتباع نظام غذائي صحي، يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.