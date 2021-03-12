وفاة الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبى لـ«تحيا مصر»

توفت، اليوم الجمعة، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، عن عمر يناهز 98 عامًا ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وهي السيدة الكفيفة التي سبق أن تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر عام 2014، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.ومن المقرر أن يشيع جثمانها عقب، صلاة الجمعة، بمسقط رأسها بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية