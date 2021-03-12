إعطاء 6.43 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن فى فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه جرى إعطاء 6 ملايين و430 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا في فرنسا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ201 ألفًا 468 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عامًا وثلاثة أشهر لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في فرنسا قبل نحو 10 أسابيع.