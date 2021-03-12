أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:18 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم الجمعة، تسجيل 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في العاصمة إلى 114 ألفًا و840 حالة.
وقال مسئولو الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» - إنه تم رصد 37 إصابة بالفيروس في حالة حرجة، في انخفاض بنحو حالتين عن الأعداد التي تم تسجيلها في حصيلة أمس الخميس.
وقال مسئولو الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» - إنه تم رصد 37 إصابة بالفيروس في حالة حرجة، في انخفاض بنحو حالتين عن الأعداد التي تم تسجيلها في حصيلة أمس الخميس.