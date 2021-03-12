أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم الجمعة، تسجيل 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في العاصمة إلى 114 ألفًا و840 حالة.وقال مسئولو الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» - إنه تم رصد 37 إصابة بالفيروس في حالة حرجة، في انخفاض بنحو حالتين عن الأعداد التي تم تسجيلها في حصيلة أمس الخميس.