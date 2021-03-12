الجيش اليمنى: تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة

أكد العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في المعارك ضد الحوثيين، مضيفًا أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك تقدمًا كبيرًا لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس، مشيرًا إلى أن معارك حامية تدور الآن للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.