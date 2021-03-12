رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة البيان: انتعاش اقتصاد الإمارات بعد بدء التعافي من كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:09 ص
انتعاش اقتصاد الإمارات
انتعاش اقتصاد الإمارات
أ ش أ
طباعة
أكدت صحيفة البيان الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أن الإمارات من أولى الدول التي دخلت مرحلة التعافي من فيروس كورونا، محققة التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "ما تقوله الأرقام" إلى تزايد الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز، ونجاح الشركات الإماراتية في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها، واستمرارية أعمالها.

وأوضحت أن الأرقام والمؤشرات المتعلقة بقطاعات اقتصاد الإمارات، إلى جانب المعطيات المتعلقة بالفحوصات وتوزيع اللقاحات تعكس قدرة الإمارات الفائقة على امتصاص آثار الجائحة العالمية، ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، وتسجيل علامات تعافٍ مبكرة، منذ النصف الثاني من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه، تشير التوقعات الموضوعية، إلى عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الحالي، مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد، وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص.

وذكرت الصحيفة أن حالة التفاؤل التي تسود في الإمارات، تستند إلى أسس موضوعية، منها عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، وتلاشي عوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالإمارات، ونمو أسعار مبيعات العقارات.

موضوعات متعلقة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

«كورونا» يضرب الصحة العقلية لثلث الشعب الأمريكى

لقاح «أسترازينيكا» يُظهر فاعلية كبيرة في فرنسا

«كورونا» يفرض على كوريا الجنوبية مد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي

حريق مبنى سكني على ساحل البحر الأسود بروسيا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب