صحيفة البيان: انتعاش اقتصاد الإمارات بعد بدء التعافي من كورونا

أكدت صحيفة البيان الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أن الإمارات من أولى الدول التي دخلت مرحلة التعافي من فيروس كورونا، محققة التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "ما تقوله الأرقام" إلى تزايد الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز، ونجاح الشركات الإماراتية في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها، واستمرارية أعمالها.وأوضحت أن الأرقام والمؤشرات المتعلقة بقطاعات اقتصاد الإمارات، إلى جانب المعطيات المتعلقة بالفحوصات وتوزيع اللقاحات تعكس قدرة الإمارات الفائقة على امتصاص آثار الجائحة العالمية، ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، وتسجيل علامات تعافٍ مبكرة، منذ النصف الثاني من العام الماضي.ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه، تشير التوقعات الموضوعية، إلى عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الحالي، مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد، وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص.وذكرت الصحيفة أن حالة التفاؤل التي تسود في الإمارات، تستند إلى أسس موضوعية، منها عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، وتلاشي عوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالإمارات، ونمو أسعار مبيعات العقارات.