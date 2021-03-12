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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«كورونا» يفرض على كوريا الجنوبية مد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:04 ص
رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه
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أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه - جيون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستمدد إجراءاتها الحالية للتباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين آخرين، حيث تستمر الإصابات الجماعية المتفرقة بفيروس كورونا المستجد في الظهور في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن رئيس الوزراء قوله، إن الحكومة ستمدد مستويات التباعد الحالية، التي تنتهي في 14 مارس، لمدة أسبوعين آخرين، وستبقى العاصمة وضواحيها، التي تضم حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، تحت المستوى 2 وستخضع بقية البلاد للمستوى 1.5 لمدة أسبوعين إضافيين بدءا من الأسبوع المقبل.

وتابع:"إن حظر التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر والقيود المفروضة على الأعمال الصغيرة، مثل المطاعم والمقاهي، ستظل سارية أيضا لمدة أسبوعين آخرين".

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