ترحيب أمريكي أوروبي بنيل الحكومة الليبية المؤقتة الثقة

رحبت الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الرئيسية المعنية بالملف الليبي، بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، مجددة الدعوة إلى انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من هذا البلد.وقال وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة،"تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانت منها ليبيا وشعبها".ودعا وزراء خارجية الدول الخمس، كل الأطراف الليبيين إلى ضمان انتقال بناء ومن دون مواجهات لكل المسؤوليات إلى الحكومة الانتقالية.