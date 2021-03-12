جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في الملتقى الدولي «اديوجات2021»

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية، في الدورة الثامنة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم "اديوجات 2021"، وتنظَم الفعالية في الفترة من 9 إلى 11 مارس في القاهرة.و حدث "اديوجات" هو ملتقى ومعرض دولي للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط وينظَم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد الجامعات العربية.وجامعة مصر للمعلوماتية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وتهدف إلى القيام بدور فعّال لبناء كوادر علمية في مجالات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وفي المجالات ذات الصلة، لتكون قادرة على مواكبة التطورات السريعة والهائلة وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة والمبتكرة وحل مشكلات المجتمع.وتلتزم الجامعة بتقديم تعليم وبحث علمي بمستوى عالمي، لتكون مركزًا لإنتاج قدرات بشرية متميزة في المجالات العصرية ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وستقدم الجامعة أيضًا برامج لبناء القدرات واستشارات وذلك في إطار إسهامها في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.