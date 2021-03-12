زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب روسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا.وقالت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، "إن زلزالا بقوة 5 درجات وقع اليوم وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي".وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 43 كم وعلى بعد 99 كم من بلدة أست-كامتشاتسك، دون ورود أى تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال.