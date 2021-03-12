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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي صيني: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:59 ص
رئيس وزراء الصين
رئيس وزراء الصين
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أكدت دولة الصين اعتزامها تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب عليها في أقرب وقت ممكن.

وقال سفير الصين الجديد لدى ماليزيا أويانج يوجينج -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية- اليوم الجمعة، إن الجائحة أحدثت تأثيرا هائلا على الاقتصاد والمجتمع وسبل عيش الشعب، آملا أن يخرج البلدان من هذه الأزمة الصحية القاتلة بسرعة، وأن يعود اقتصادنا ومجتمعنا وحياتنا إلى مساراتها الطبيعية.

وأكد السفير الصيني، أن ماليزيا تعد ثاني أكبر دولة تحصل على الموافقة على التأشيرات الصينية، بينما تكون الصين ثالث أكبر مصدر للسياح الأجانب إلى ماليزيا، بعد سنغافورة وإندونيسيا، وكذلك أكبر مصدر للسياح الأجانب إلى ماليزيا إلى جانب بلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وأشار إلى مواصلة استكشاف فرص التعاون المحتملة بين البلدين، وبالتالي تحقيق تطورات أفضل وأسرع، موضحًا أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لماليزيا لمدة اثنتي عشرة عاما متتالية، وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع لمدة خمس سنوات متتالية.

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