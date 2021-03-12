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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك فى الاجتماع الأول للمؤتمر العالمى للاتصالات 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:14 ص
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
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شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الإقليمي التحضيري الأول، للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات عبر الإنترنت.

وتهدف الاجتماعات الإقليمية إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق بشأن القضايا الرئيسية قبل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، كما تهدف إلى تعزيز العملية التحضيرية التي ستركز على تحديد الأولويات والمبادرات الإقليمية ومراجعة القرارات أو صياغتها ومناقشة مجموعات الدراسة ودراسة المسائل ذات الصلة، ووضع المبادئ التوجيهية والنصوص للإعلان.

وتسهم الاجتماعات أيضًا في جعل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات مؤتمرًا عمليًا، لتطوير مبدأ مشترك للحواجز القائمة وتقديم حلول فعالة ومستدامة ومبتكرة، لضمان تحقيق تواصل هادف للجميع في كل مكان.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم 191 دولة عضو وأكثر من 700 عضو وشريك من قطاعات مختلفة، ويتمثل دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم.

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