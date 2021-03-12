الصين تُطلق قمرًا صناعيًا تجريبيًا لمراقبة بيئة الفضاء

أطلقت الصين اليوم الجمعة، قمرًا صناعيًا تجريبيًا، وذلك من موقع «ونتشانغ» الفضائي في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية «سي ي تي إن»، أن القمر الصناعي تم إرساله إلى المدار المقرر على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش-7 إيه» الساعة 1:51 صباحًا (بتوقيت بكين).وسيستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي في اختبارات التقنيات الجديدة في المدار، لا سيما مراقبة بيئة الفضاء.