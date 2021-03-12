بايدن يدعو مواطنيه للوحدة فى مواجهة كورونا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين الأمريكيين للوحدة والتشبث بقدرة الشعب، على التغلب على أي تحد بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن بمناسبة مرور عام على جائحة كورونا وتم بثها على قنوات التليفزيون الأمريكية التي أكد فيها أن الأمريكيين عليهم أن يتفهموا " أننا نخوض حربًا ضد جائحة كورونا، التي قتلت أكثر ممن سقطوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام معًا".وقال الرئيس الأمريكي إن الرسالة واضحة، "هذا ليس عدوًا مثل من اعتادت عليه الولايات المتحدة في معاركها السابقة، لكنه في نهاية المطاف عدو، وهناك حاجة للتضحية وللوحدة كما حدث حين كانت الولايات المتحدة تحارب دول المحور، مضيفًا أنه من أجل هزيمة الفيروس ينبغي أن نذكر الحقائق، ونتبع العلم في أحكامنا، ونعمل سويا".وحثّ "بايدن" مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامت الواقية، مؤكدًا أنّه في نهاية المطاف سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة.وأكد أنه سيحرص على أن يحق لكل البالغين الأمريكيين، أيًا كان عمرهم، تلقي اللقاحات المضادة لكورونا بحلول أول مايو، لافتًا إلى وجود سلسلة خطوات لتسريع عمليات التلقيح في البلاد، واعدًا مواطنيه بأنّهم في حال عملوا بخطته القائمة على تلقّي اللقاح والالتزام بالقواعد الصحية، فإنّ هذا الأمر سيوفر فرصة جيّدة بأن يجتمعوا ضمن مجموعات صغيرة للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو.وأدان الرئيس الأمريكي جرائم الكراهية الخبيثة التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون، من أصول آسيوية منذ بدء جائحة فيروس كورونا، معتبرًا هذا السلوك غير أمريكي، ومطالبًا بوقفه حالًا، وقال "إنه خلال المعركة ضد الوباء في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض"، معربًا عن إدانته لجرائم الكراهية الخبيثة ضد الأمريكيين الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم، وجُعلوا كبش فداء بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.