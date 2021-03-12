70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 86 حالة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.وأوضحت الصحة السورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 1625، شفيت منها 10711 وتوفيت 1085 حالة.