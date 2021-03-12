ألمانيا تسجل 12 ألف إصابة و252 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، زاد بواقع 12 ألفا و834 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى مليونين و545 ألفا و781 حالة.وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 73 ألفا و62 حالة وفاة بعد تسجيل 252 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.