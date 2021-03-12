معارضة تركية: أردوغان ربط كل سياسته الخارجية بدمائه الشخصية

قالت رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا ميرال أكشنار، إن السياسة الخارجية لتركيا تقوم على الصداقات الشخصية، معتبرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان ربط كل سياسته الخارجية بدمائه الشخصية، وفقا لجريدة "زمان" التركية.وشددت أكشنار في تصريح على أن العلاقة بين تركيا والبلدان الأخرى، يجب أن تقوم على أساس الدولة مع دبلوماسيين أكفاء.وعن المفاوضات حول عودة العلاقات بين تركيا ومصر، رأت أكشنار أنه لو لم تعاند أنقرة مع القاهرة، لكان وضعها أفضل الآن في شرق المتوسط.