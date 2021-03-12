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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بركان سانجاى بالإكوادور يطلق عمود رماد بارتفاع 8500 متر

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:20 ص
بركان سانجاى بالإكوادور
بركان سانجاى بالإكوادور
وكالات
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ثار بركان سانجاي في وسط الإكوادور مطلقا أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 8500 متر في السماء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت خدمة الطوارئ في الإكوادور إن خمسة تقسيمات إدارية (كانتونات) أبلغت عن سقوط كميات كبيرة من الرماد وقررت السلطات تعليق الأنشطة العامة والخاصة في مقاطعة تشيمبورازو في جبال الأنديز.

وذكرت تقارير إعلامية أن سحابة من الرماد غطت السماء حتى مدينة ريومبابا عاصمة الإقليم، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن البركان.

ودعت السلطات السكان إلى ارتداء أغطية واقية لحماية أعينهم وأفواههم وأنوفهم والبقاء في المنزل قدر الإمكان وتم فرض حد أقصى لسرعة المركبات في ريومبابا بحيث لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة لتجنب إثارة الرماد المستقر على الطرقات.

وقال معهد الأبحاث الجيوفيزيائية (آي جي إي بي إن) إن سانجاي، الذي يقع على بعد حوالي 280 كيلومترًا جنوب العاصمة كيتو، يعتبر في حالة نشاط منذ عام 1628، وأن فترة الثوران الحالية منذ مايو 2019.

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