السيطرة على حريق داخل مخزن عطور ببورسعيد (صورة)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، فجر اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن عطور بمنطقة أرض العزب بدائرة قسم شرطة العرب.كان العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تابع لمحل عطور بشارع أرض العزب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل انتشارها في المحال المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا شبب الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.