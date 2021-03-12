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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الحلفاوى: هنا الزاهد تفوقت على نفسها فى «حلوة الدنيا سكر»

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:54 ص
جريدة الدستور
نرمين مقبل
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أعرب المخرج خالد الحلفاوي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها يوميا، على نجاح أحدث أعماله الدرامية "حلوة الدنيا سكر"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة 40 حلقة، ويضم 8 حكايات منفصلة تتكون كل منهم من 5 حلقات، ويعرض حاليا على مجموعة قنوات dmc.

وأكد "الحلفاوي"، خلال استضافته بـ"الدستور"، أنه تحمس جدا للفكرة بمجرد الاتفاق على تفاصيل العمل، خاصة أنه يعشق هذه النوعية من الأعمال وتولى إخراجها من قبل في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.

وأشاد الحلفاوي، بفكرة خوض الفنانات للبطولة المطلقة، باعتباره يُسهم في حدوث حالة من التنوع، لافتًا إلى أن المُمثلة هنا الزاهد، نجحت في تلك التجربة بشكل ووضعت أمامها هدفًا اتفقنا عليه منذ عقد جلسات الاتفاق قبل البدء في تصوير الحكايات، مضيفًا: "لمست وقتها أن هنا لديها القدرة على المنافسة بعمل ضخم وقادرة على تحمل المسئولية".

وتابع: "هنا تفوقت على نفسها وبذلت مجهودا كبيرا لخروج أفضل ما لديها في كل الحكايات، وخرجت في كل حكاية بشكل وطريقة وأداء مختلف تماما عن الآخر، أعتقد أن هذا المسلسل سيكون نقلة كبيرة في مشوارها الفنى.

وعرضت قناة dmc أول أربعة حكايات من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، حيث بدأت بحكاية "ساندى كراش" التي شارك هنا الزاهد في بطولتها محمد كيلانى، والثانية "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وشارك في بطولتها أحمد سلطان، والرابعة " سحر وشعوذة".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، وتدور أحداثه في 40 حلقة حيث يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" و"أمانى وتهانى".

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