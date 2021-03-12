رئيس ولاية نيويورك يفوض ببدء «تحقيق عزل» ضد أندرو كومو

أعلن رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستي أنه فوض لجنته القضائية ببدء «تحقيق عزل» في ادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها 6 نساء ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.وحسبما أفادت وكالة انباء « فرانس برس»، قال «هيستي»، إن تحقيق اللجنة الذي سيجري بالتوازي مع تحقيق يقوده المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس، سيشمل مقابلة الشهود والاطلاع على المستندات وتقييم الأدلة.وأضاف: «أنباء الاتهامات الموجهة لحاكم نيويورك خطيرة».وسحب أكبر اثنين من ديمقراطيي الهيئة التشريعية بولاية نيويورك، وهما أندريا ستيوارت كوزينز، وكارل هيستي، دعمهما لحاكم الولاية أندرو كومو.وجاء ذلك بعد ادعاءات تتهم كومو «بالتحرش الجنسي»، والتعمد في «تقليص عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دور رعاية المسنين».ونفى «كومو» البالغ 63 عامًا هذه الاتهامات الموجهة من نساء معظمهن من المساعدين السابقين، وآخرهن مساعدة لم يذكر اسمها، قالت لصحيفة «The Times-Union»، إن «كومو» لامسها في القصر التنفيذي العام الماضي بعد أن اتصل بها بحجة العمل.