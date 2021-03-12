الاتحاد الأوروبى يهدد الصين بـ«إجراءات إضافية»

ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج، وهدد بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت بتطبيقه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إن "القرار الذي اتخذته الصين اليوم يشكل انتهاكا جديدا لمبدأ "دولة واحدة بنظامين"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية" ضد الصين.وشدد بوريل في بيانه على أن هذا القرار "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ".ودعا في البيان "السلطات الصينية وسلطات هونج كونج إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونج كونج والتوقف عن اضطهاد الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية".وتابع بوريل: "سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماما متزايدا للوضع في هونغ كونغ في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".وجاء رد الفعل الأوروبي في أعقاب إقرار البرلمان الصيني إدخال تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح بكين سلطة منع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات التشريعية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.