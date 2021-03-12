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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

طاقم المحطة الفضائية الدولية يتأكد من عدم استمرار تسرب الهواء

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:52 ص
المحطة الفضائية الدولية
المحطة الفضائية الدولية
وكالات
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أكدت شركة "إينيرجيا" الروسية للصواريخ والفضاء أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيتأكد يوم الجمعة من عدم تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" بعد الأعمال لسد شق تعرضت له.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" اختتم رائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف يوم الخميس أعمال الترميم في وحدة "زفيزدا"، وسيقومان يوم الجمعة بإغلاق الفتحات في الوحدة والتأكد من مستوى الضغط فيها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019.

وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا" وقام بسده بحلول مارس الجاري.

وفي وقت لاحق تم اكتشاف شق آخر، تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويتم نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة.

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