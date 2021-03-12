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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تستجيب لرفض لقاح «أسترازينيكا» فى دول الاتحاد الأوروبى

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد متحدث باسم الصحة العالمية، أن خبراء من المنظمة يدرسون تقارير عن رفض استخدام لقاح "أسترازينيكا" وأوكسفورد البريطاني في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال: "بمجرد أن تتمكن المنظمة من فهم ما حدث بالكامل، ستعلن على الفور عن نتائجها أو أي تغييرات في التوصيات الحالية".

وقررت النمسا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا قد علقت استخدام "أسترازينيكا".

كما علقت السلطات في الدنمارك والنرويج استخدام اللقاح بسبب وجود خطر "الإصابة بجلطات دموية" على متلقيه، فيما تم في إيطاليا حظر استخدام دفعة محددة من اللقاح.

من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "فوائد استخدام أسترازينيكا تفوق مخاطره، وأنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على أن الحوادث المبلغ عنها يمكن أن ترتبط بالتطعيم".

وتوجد حاليا 4 لقاحات مصرح بها في الاتحاد الأوروبي، هي "فايزر" و"بيونتيك"، ولقاح "مودرن"، ولقاح "أسترازينيكا"، بالإضافة إلى لقاح "جونسون آند جونسون".

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