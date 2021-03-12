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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يخطط لنشر قوات جديدة فى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال جيمس ماكونفيل عن نية البنتاجون نشر مجموعات جديدة من قواته في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال في مؤتمر صحفي إنه سيتم نشر مجموعتين في منطقة المحيط الهادئ وأخرى في أوروبا، مشيرا إلى أن المجموعات لا تزال في مرحلة التشكيل والتجهيز.

ولم يذكر الجنرال أي تفاصيل عن البلدان التي ستنشر فيها تلك المجموعات من القوات.

وأكد أن تلك القوات ستزود بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، وستكون بينها صواريخ فرط صوتية ومتوسطة المدى ومضادة للسفن.

وستزود القوات أيضا بوسائل الاستطلاع والتشويش الإلكتروني والمعدات للعمليات في المجال السيبراني ووسائل فضائية وأنظمة دفاع صاروخي.

وكان البنتاجون قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد أفراد المجموعات التكتيكية المنشورة في مختلف المناطق سيعتمد على المهام التي ستكلف بها.

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