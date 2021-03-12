أمير قطر يستقبل وزير الخارجية التركى فى الدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة.وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم استعرض خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.كما استعرض الجانبان أيضا مختلف المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.وفي وقت سابق، أعلن وزراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود تشاووش أوغلو، عن إطلاق عملية تشاورية جديدة بين دولهم بشأن التسوية السورية.وأكد الوزراء الثلاثة أثناء مؤتمر صحفي مشترك أن العملية الجديدة ستخص المسائل الإنسانية حصرا وستكون موازية لـ"مسار أستانا".وذكر وزير الخارجية الروسي أن الدول الثلاث اتفقت على تفويض ممثلين خاصين عنها بتنسيق جهودها في هذا الاتجاه، مع عقد اجتماعات وزارية على أساس دوري، مضيفا: "أعتقد أن اتصالاتنا الثلاثية ستكون إضافة مفيدة جدا إلى الجهود التي تبذلها روسيا وتركيا وإيران ضمن آلية أستانا".