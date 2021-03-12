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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات واقعة تغيب فتاة بأسيوط

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:17 ص
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي متضمناً منشور يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الامتحانات.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) قرر بأن نجلته عقب آدائها الإمتحان لم توفق في الإجابة فقامت بإستقلال قطار للسفر إلى عمها المقيم بمحافظة القاهرة؛ إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه في طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.

وفي وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته نجلته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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