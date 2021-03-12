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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 7 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقى لقاح كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألف بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد خلال يوم الأربعاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت السلطات الصحية إنها "تلقت أكثر من ألف بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لم تكن هناك أي حالة وفاة إضافية جراء لقاح كورونا ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها بعد تلقي اللقاح، عند 15 حالة".

وتابعت: "هناك 7 حالات اشتباه إضافية بأعراض الحساسية المفرطة الخطيرة، من بينها 6 حالات مرتبطة بلقاح أسترازينيكا وحالة واحدة مرتبطة بلقاح فايزر".

وأشارت إلى أن عدد البلاغات عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا ارتفع إلى 6859 بلاغا منذ بدء حملة التلقيح في البلاد في 26 فبراير الماضي.

وأوضحت أن "بينها 6802 بلاغا مرتبطة بلقاح أسترازينيكا، لتشكل 99.2% من الإجمالي، في حين أن 57 بلاغا فقط كانت مرتبطة بلقاح فايزر".

ولفتت السلطات في سيئول إلى أن الأمر على ما يبدو بسبب أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا، أعلى بكثير من نظرائهم متلقي لقاح فايزر، إذ بلغ عدد الذين تلقوا أسترازينيكا 487704 أشخاص في حين بلغ عدد الذين حصلوا على لقاح فايزر 12931 شخصا.

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