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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب مواد مخدرة بـ17 مليون جنيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:26 ص
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقاري "الكبتاجون" و"الترامادول" و"بودر الحشيش الصناعي" ومخدر "الآيس" والإتجار به داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ستهداف تلك العناصر وأمكن ضبط التالي:

ضبط 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعي – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 5.330.000 جنيه تقريباً.

كما تم ضبط 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة بحوزة شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2.370.000 جنيه تقريباً.

وضبط 70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعي – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 9.275.000 جنيه تقريباً.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم، بإجمالي المخدرات بقيمة قرابة 17 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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